Meteo, nuova ondata di caldo con 40°. Ecco quanto dura (al Nord non molto)

La canicola africana sta per tornare. Non inganni il break temporalesco (e più fresco) che ha colpito il Nord nel corso del weekend appena concluso, tutta l'Italia è destinata nei prossimi giorni a diventare nuovamente un forno, pronto a dispensare tanto caldo, con temperature che potranno anche superare i 40°C.

Il refrigerio delle ultime ore persisterà solamente nella giornata di lunedì 5 e sarà più avvertibile al Nord, causato essenzialmente dagli strascichi di quel fronte perturbato che ha fatto peggiorare il tempo nel corso di domenic. L'alta pressione di matrice africana riprenderà infatti energia molto presto e, già da martedì, tornerà ad essere l'assoluta protagonista, con il suo carico di caldo bel tempo.A dare nuova linfa all'anticiclone ci penserà un ulteriore contributo di aria rovente in risalita dal cuore del Sahara, richiamata da un vortice in approfondimento tra la Penisola iberica e il Regno Unito.Quali le conseguenze dirette sull'Italia? Assisteremo ad una nuova intensa ondata di caldo che avvolgerà praticamente tutto il BelPaese, con temperature che torneranno a salire diffusamente di parecchi gradi sopra la media del periodo.

Ma andiamo con ordine e vediamo più nel dettaglio come evolverà il quadro climatico dei prossimi giorni e soprattutto quali saranno le città più calde.Già da martedì 6 le colonnine di mercurio inizieranno a crescere su tutto il Paese, anche se saranno mercoledì 7 e giovedì 8 le due giornate clou, quando si registreranno valori prossimi ai 36/37°C su diversi tratti della Val Padana, specialmente in Emilia Romagna, come a Bologna, Ferrara e Forlì. Ma Farà molto caldo anche sul resto del Nord, con qualche punticino in meno solamente sui settori occidentali, ma solo a causa di un tempo un pochino più capriccioso, in particolare giovedì.Scendendo verso il Centro la situazione non sarà certo migliore, anzi: i termometri si inerpicheranno infatti verso l'alto e ne saranno un chiaro esempio i 39°C di Macerata, ma anche i 37/38°C attesi a Firenze, Roma e Perugia e, infine, i 35/36°C previsti ad Ancona.Tuttavia, come avvenuto nella precedente ondata di calore africana di giugno, a salire sul gradino più alto del podio saranno ancora una volta le regioni del Sud, soprattutto venerdì 9, quando alcuni angoli della Sicilia e della Puglia arriveranno nuovamente ad accarezzare la soglia dei 40/41°C, come per esempio a Siracusa, Catania, Taranto e Foggia.

Nel contempo, proprio verso il tramonto della settimana, inizieranno a calare lievemente i valori al Nord, grazie ad un'alta pressione che andrà perdendo un po' della sua potenza. Rimarrà invece molto caldo al Centro-Sud, dove le colonnine di mercurio fletteranno un po' solo a cavallo del prossimo weekend.



fonte www.ilmeteo.it