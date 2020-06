Meteo weekend: grandine abbondante, poi caldo record con 33°C. Clima in titl

Previsioni meteo weekend: grandine abbondante, poi caldo record con punte di 33°C

Torna la grandine poi esplode il caldo. Ecco le previsioni meteo del weekend.

Meteo weekend, clima in titl: torna la grandine poi caldo record

L'Italia continua ad essere interessata dal maltempo. I temporali sembrano non volersi fermare. Nella giornata di venerdì ci sarà una piccola tregua, ma il sole non tornerà a splendere come due settimane fa. I rovesci inoltre non si fermeranno su Piemonte e Val d’Aosta. Da sabato tutta la penisola vedrà un peggioramento del tempo a causa di un nuovo centro di bassa pressione.

Meteo weekend: sabato grandine e temporali, poi arriva il caldo

Nella giornata di sabato i temporali torneranno in quasi tutta l'Italia. Si presenteranno inizialmente in Piemonte e in Sardegna. Si estenderanno poi su Lombardia, Liguria, Toscana, Emilia e Lazio. Localmente potrebbero esserci forti acquazzoni e grandinate, tipici del periodo estivo.

Nelle altre regioni il clima invece inizierà a diventare più caldo.

Meteo weeked: domenica esplode il caldo

Nella giornata di domenica il tempo sarà piuttosto instabile. Si avranno miglioramenti al Nordovest e in Sardegna, mentre in Toscana e Umbria persisterà il maltempo. Le condizioni climatiche peggioreranno sull’arco alpino e prealpino del Triveneto. Nel pomeriggio i temporali raggiungeranno anche le pianure del Nordest, gli Appennini centrali, le Marche e Abruzzo.

Nelle altre regioni si assisterà invece ad un progressivo aumento delle temperature. In Puglia e Sicilia si registreranno fino a 32-33°C. I termometri saliranno invece fino a 26-28°C al Nordovest e sul Lazio.