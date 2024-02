"Mi sono innamorato di una donna". Don Antonio confessa e lascia la Chiesa

Don Antonio e la sua confessione: "Amo una donna, il celibato non fa per me"

Don Antonio Romano ha deciso di uscire allo scoperto e confessare. "Dopo una lunga amicizia ho capito di amare una donna". Un parroco di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino ha preso una decisione difficile, quella di abbandonare la vita clericale. Il sacerdote, 57 anni di cui 32 in abito telare, ha comunicato la sua scelta attraverso un post sui social, e la comunità cattolica si è divisa. Tra chi condivide e chi proprio non accetta una decisione simile. "Con questa donna — scrive don Antonio — condivido sentimenti, aspirazioni, progetti, valori, fede, principi e ideali. Non riusciamo a fare a meno l’uno dell’altra e non posso più combattere contro la mia natura".

Il post dell’ormai ex parroco - si legge su Il Corriere della Sera - è diventato virale. C’è chi condivide il gesto complimentandosi per "il coraggio di aver scelto la felicità", chi spera che la decisione di Don Antonio "possa essere da esempio per quei preti che vivono nell'incertezza" e chi si augura che questa storia diventi "un monito per i piani alti della Chiesa". Ma c'è anche chi gli dice chiaramente di non aver rispettato il sacerdozio. Don Antonio ha risposto spiegando che "con il tempo si matura e si acquisisce maggiore consapevolezza e io — ha detto — ho capito che il celibato non fa per me". Don Antonio, durante la pandemia da Covid, aveva preso posizione anche sui vaccini e questo gli aveva anche garantito ospitate in tv, era considerato uno dei volti più noti della galassia no vax italiana.