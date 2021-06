Michele Merlo, "errori o omissioni?": aperta inchiesta per omicidio colposo

Michele Merlo: la Procura di Bologna apre un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti dopo la denuncia dei genitori del cantante 28enne morto il 6 giugno

All’ospedale Maggiore del capoluogo emiliano l'ex concorrente di Amici e di X Factor è deceduto nel reparto di terapia intensiva dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, da un'emorragia cerebrale connessa a una leucemia fulminante in seguito alla quale era stato sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia. “Risulta pervenuta alla Procura di Bologna la denuncia dei familiari di Michele Merlo” fa sapere il procuratore capo Giuseppe Amato - che prosegue - “in relazione al decesso del ragazzo viene chiesto l'intervento dell’autorità giudiziaria e l'effettuazione di una autopsia giudiziaria”. “Essendovi formale denuncia – spiega il pm – la Procura di Bologna ha iscritto il fascicolo a modello 44, per il reato di cui all’articolo 589 del codice penale, per il necessario svolgimento dell'autopsia e per lo svolgimento delle attività investigative connesse”.

In mattinata i genitori del cantante scomparso avevano reso noto di aver depositato la denuncia alla magistratura per “verificare se vi siano stati errori o omissioni” nella vicenda che ha portato al decesso del figlio e per “chiedere l'avvio delle procedure di sequestro della salma e delle cartelle cliniche”. Anche l’Ausl di Bologna ha avviato un'indagine interna per ricostruire tutti i passaggi di quanto avvenuto. La famiglia aveva spiegato che Michele “si sentiva male da giorni e mercoledì era andato al Pronto soccorso di Vergato” comune dell’Appennino bolognese “ma era stato rimandato a casa. I sintomi che presentava da qualche giorno- raccontano i familiari del 28enne - sono stati interpretati come una banale forma virale".