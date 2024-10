Michele Misseri: "Sarah? Ho avuto un impulso sessuale e poi l'ho uccisa". Omicidio Avetrana, esce la serie tv su Disney+

Delitto Avetrana, uno dei casi di cronaca più famosi diventa una serie tv Disney+: la data e il numero di puntate

Torna d'attualità uno dei casi di cronaca nera più chiacchierati d'Italia: il delitto di Avetrana. Sarah Scazzi è stata uccisa il 26 agosto del 2010 e per questo omicidio sono state condannate due persone, la cugina della ragazza Sabrina Misseri per omicidio volontario con premeditazione e sua mamma Cosima Serrano (per concorso in omicidio e sequestro di persona). Ma è stato condannato a 8 anni anche lo zio di Sarah, Michele Misseri. I giudici gli contestano il concorso in soppressione di cadavere. Misseri però ha sempre dichiarato, anche a processo, di essere stato lui l'autore materiale dell'omicidio. Ma i giudici non gli hanno mai creduto. Ora che ha finito di scontare la sua pena ed è tornato libero, zio Michele continua a ripetere le stesse cose.

"Quel pomeriggio - sostiene Miche Misseri a La Stampa - ho molestato mia nipote. Prima di ucciderla la avevo toccata: ero attratto da lei per come era vestita. Non la avevo mai vista così. Ho avuto un impulso sessuale. L’ho presa di spalle e l’ho sollevata toccandole il seno. Così lei mi ha dato un calcio nelle parti intime e io non ci ho visto più. Un pezzo di corda c’era sul parafango del trattore e non ricordo i giri che ho fatto. Quando è squillato il cellulare che Sarah aveva in mano, ho mollato la presa e Sarah è caduta". Quella telefonata sarebbe stata fatta da Sabrina che non vedendo arrivare la cugina con cui doveva andare al mare la stava cercando. Un fatto che secondo la difesa rappresenta un alibi mentre secondo l’accusa sarebbe stato solo un modo per costruirselo l’alibi. A distanza di 14 anni dal delitto che ha tenuto con il fiato sospeso tutta l’Italia per mesi, Disney+ ha programmato una serie Tv in 4 puntate da 60 minuti ciascuna dal titolo "Avetrana - Qui non è Hollywood", che sarà in onda a partire dal 25 ottobre.