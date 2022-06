Mick Jagger ha il Covid, rinviato il concerto degli Stones

Rimandata la data di Amsterdam del concerto degli Stones: Mick Jagger ha il Covid

Il SIXTY tour, dei Rolling Stones, è partito e la data della tappa di Amsterdam è stata rinviata, a causa del contagio da Covid per Mick Jagger. Dallo staff è stato specificato che la data sarà spostata più avanti. Alla fine di luglio sir Mick compirà 79 anni e ha manifestato i sintomi legati al Covid, subito dopo essere arrivato presso la città olandese.

Nella nota diramata dallo staff del gruppo si legge: "I Rolling Stones sono profondamente dispiaciuti per il rinvio di questa sera, ma la sicurezza del pubblico, dei musicisti e delle maestranze deve essere una priorità. Lo show sarà riprogrammato in una data successiva, i biglietti saranno validi per quella data, state sintonizzati per i dettagli".

In particolare, il SIXTY tour, è la prima tournee degli Stones, dopo le restrizioni della pandemia e dopo la morte l'anno scorso del loro storico batterista, Charlie Watts. In cartellone, ci sono 14 concerti in 10 diversi Paesi. La prima tappa britannica è stata la settimana passata all'Anfield football stadium di Liverpool, città natale dei Beatles, loro grandi rivali negli anni ruggenti del rock, dove la formazione composta ora - assieme a Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood - anche dal batterista afroamericano Steve Jordan in sostituzione di Watts ha reso omaggio ai Fab Four interpretandone una canzone. E sarà seguita in piena estate da due concerti-evento inseriti nella cornice spettacolare del BTS festival di Hyde Park, a Londra.

