Migranti, 150 soccorsi nella notte: a Lampedusa donna incinta perde il bimbo

Migranti: 150 soccorsi nella notte da ong e Guardia costiera

Il veliero Nadir della ong Resqship ha prestato asssistenza nella notte a circa 150 migranti in difficolta' nel Mediterraneo. Le persone erano distribuite in quattro barche. Dopo qualche ora e' giunta nell'area una motovedetta della Guardia costiera italiana, che ne ha prese a bordo 60; le restanti 90 erano a bordo della nave ong, che le ha portate a Lampedusa.

Migranti: incinta perde bimbo dopo sbarco a Lampedusa

Una giovane nigeriana, al nono mese di gravidanza, ha perso il bimbo subito dopo lo sbarco, avvenuto ieri sera, a molo Favarolo di Lampedusa. La donna è stata trasferita d'urgenza, con elisoccorso del 118, all'ospedale di Agrigento. La giovane faceva parte del gruppo di 39 ivoriani, nigeriani e burkinabé, soccorsi dalla Guardia di finanza, che hanno raccontato di due vittime durante la traversata iniziata da Sfax in Tunisia. I migranti, compresi i genitori che sono giunti a Lampedusa, hanno raccontato che lo scorso lunedì è morto un bimbo nigeriano di un anno e mezzo, mentre mercoledì ha perso la vita un ventenne ivoriano che era in viaggio assieme alla sorella. Entrambi i cadaveri sono stati abbandonati in mare.