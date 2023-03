Migranti, sbarcati a Brindisi i 105 salvati da Emergency a largo della Libia

Migranti, arrivate nel porto di Brindisi le 105 persone salvate da Emergency al largo della Libia

Sono 105 e sono arrivati nel porto di Brindisi (Banchina Montecatini) alle 8.30 del 10 marzo: è stato lo staff di Emergency a cominciare lo sbarco delle persone soccorse durante l’ultima missione della nave Life Support. Tra queste, 59 uomini, 16 donne – di cui una al settimo mese di gravidanza, 24 minori non accompagnati e 6 minori accompagnati. Il più piccolo a bordo ha 2 anni.

“Eravamo su un’imbarcazione molto piccola. Il motore non funzionava più e stavamo imbarcando acqua – ricorda una delle persone soccorse, proveniente dalla Costa d’Avorio –. Era notte, eravamo tutti bagnati e intorno a noi solo buio. Ho pensato che non ce l'avremmo fatta. Ho pregato per tutte le persone che erano con me e ho pensato tutto il tempo alla mia famiglia e a Marianne, la donna che amo, che è rimasta nel nostro paese”. Il salvataggio è avvenuto nella notte del 6 marzo, le operazioni sono durate 3 ore a causa della complessità della situazione: “Se fossimo tardati nell’arrivo, anche di poco, ci sarebbe stata una tragedia – ha detto Domenico Pugliese, comandante a bordo della Life Support –. Il natante, di soli 12 metri, aveva a bordo 105 persone, imbarcava già acqua, aveva il motore in avaria e le condizioni meteo marine erano in peggioramento”.