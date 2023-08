Migranti, catastrofe umanitaria a Trieste. In centinaia dormono per strada

Migranti, caos totale a Trieste. In centinaia dormono per strada

"Centinaia di profughi per terra, coricati su giacigli di fortuna. E poi, a un pugno di metri, il raffinato centro cittadino, affacciato al mare, colorato di locali, ristorantini, negozi e mercatini, set cinematografici. Vie e piazze affollate da austriaci, tedeschi e ungheresi" E' la situazione che si vive a Trieste, raccontata da Repubblica, che prosegue: "I migranti che dormono in piazza Libertà, adagiati sulle coperte termiche che ricevono nei centri umanitari lungo la rotta balcanica, sono quelli che non trovano spazio al Silos. Una struttura portuale abbandonata, diventata un villaggio fantasma di capanne costruite tra spazzatura ed escrementi. Ma per avere un posto lì bisogna fare i conti con il racket che detta legge nell’area. Molti, quindi, scelgono di stare all’aperto: persone di cui sembrano occuparsi solo le associazioni umani".

"Al terminale della cosiddetta Rotta balcanica, si sta delineando una catastrofe umanitaria volutamente costruita a tavolino, con una irresponsabilità pubblica che non ho mai visto nella mia vita". E' il grido di allarme lanciato in conferenza stampa da Gianfranco Schiavone di Ics, Consorzio Italiano di Solidarietà, con altre realtà che in città si occupano di accoglienza. Schiavone ha spiegato che "da fine maggio lo Stato non ha più fatto trasferimenti da Trieste verso il resto del territorio nazionale e che sono 500 le persone abbandonate, con aumento di minori non accompagnati, famiglie, casi vulnerabili, malati".