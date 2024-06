Migranti, doppia tragedia nel Mediterraneo: decine di morti e dispersi a largo di Calabria e Lampedusa

Doppia tragedia migranti nel Mediterraneo. Una cinquantina di persone risultano disperse a causa del ribaltamento, a circa cento miglia dalla costa della Calabria, della barca a vela sulla quale viaggiavano. La nave Nadir ha invece soccorso al largo della Libia e a sud di Lampedusa 51 migranti a bordo di un'imbarcazione di legno in difficoltà. "Il salvataggio è arrivato troppo tardi per 10 persone", fa sapere la ong ResQship. In soccorso dell'imbarcazione ribaltatasi al largo della Calabria è arrivato un mercantile, che ha messo in salvo i 12 superstiti, tra i quali una donna incinta, su un'unità della guardia costiera, che è poi approdata a Roccella Ionica. In porto è stato trasferito anche il cadavere di una donna morta dopo essere finita in mare. I profughi che viaggiavano a bordo dell'imbarcazione erano partiti da un porto della Turchia.