Migranti in cerca dell'Eldorado in Ue, ecco come espatriare senza passaporto

Migranti, si potrebbe intervenire con una legge che permette l'espatrio con la carta d'identità elettronica. La proposta per i ricongiungimenti familiari

Le coste ed i relativi porti italiani sono ormai oggetto di sbarchi perpetrati da persone senza passaporto e con l'intento di trovare in Italia il famoso Eldorado, ma per molti di loro dovrebbe essere il trampolino di lancio per ricongiungersi con parenti o amici in varie Nazioni europee. Ci potrebbe essere un modo per far ricongiungere le persone sbarcate illegalmente in Italia in altri Paesi UE?

Attualmente, per quanto mi consta un cittadino straniero residente nel territorio italiano può chiedere la carta d'identità elettronica (che prevede tra l'altro l'acquisizione delle impronte digitali), ma che attualmente non rappresenta un documento valido per l'espatrio (ossia l'uscita dai confini dello Stato Italiano).