Migranti, l’attivista Luca Casarini contro il governo: “Olio di ricino"

Migranti, Luca Casarini contro il governo

L’attivista di sinistra Luca Casarini, capomissione dell’Ong Mediterranea Saving Humans, attacca il governo dopo lo scontro di questi giorni sui migranti con Francia e Ong.

Casarini, in passato, è stato al centro di una vicenda controversa che lo ha portato a finire sotto inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione. Dal suo profilo social, qualche ora fa, ha mandato un messaggio al governo: "Adesso gli 'sbarchi selettivi' e il 'carico residuale' ve li ingoiate. Consiglio olio di ricino per agevolare”.

Secondo quanto scrive “Il Giornale” tra i finanziatori dell’Ong Mediterranea Saving Humans ci sono Nicola Fratoianni e Nichi Vendola, che nel suo sito chiede la donazione del 5 per mille. Ma Mediterranea è diventata anche un'associazione alla quale è possibile unirsi con una quota annuale di 10 euro. Inoltre, sempre nel sito, si legge: "Mediterranea Saving Humans propone ai docenti e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado l’iscrizione alla nostra associazione. L’iscrizione a Mediterranea significa sostenere attivamente le nostre missioni in mare e ricevere degli strumenti utili per decodificare informazioni, formare opinioni, comunicarle e confrontarsi sul tema complesso delle migrazioni, dei confini, del viaggio".