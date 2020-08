Migranti: maxi sbarco a Lampedusa. Sindaco: stop angherie dal governo

Migranti, maxi sbarco a Lampedusa: in 450 su peschereccio

Un'imbarcazione con 450 migranti a bordo è approdata stanotte nel porto di Lampedusa. Si tratta di un vecchio peschereccio, che è stato avvistato dalle motovedette di Guardia Costiera e Guardia di finanza e scortato fino in porto. Nell'isola la situazione era già molto difficile, con un migliaio di persone ammassate nell'hotspot: circa dieci volte la capienza nominale della struttura.

Una decina di abitanti, guidati dall'ex senatrice leghista Angela Maraventano, in protesta davanti al porto con uno striscione 'stop immigrati'. "Da qui non passa nessuno -dice Maraventano all'Adnkronos- devono passare sul mio cadavere. Dov'è la ministra Lamorgese? Siamo stanchi. Sono tutti tunisini, peraltro, quindi vanno rimpatriati immediatamente. Impediremo con tutte le nostre forze di farli passare". Intanto, però, lo sbarco continua, con i carabinieri che controllano la situazione.

Migranti: sindaco Lampedusa, stop angherie da Governo

"Lampedusa non riesce piu' a sostenere questa situazione. O il Governo prende decisioni immediate oppure scioperera' tutta l'isola. Non riescono a gestire l'emergenza e ormai la situazione e' veramente insostenibile. Sara' direttamente l'amministrazione a dichiarare lo sciopero, chiudendo tutto. Non e' possibile continuare a sopportare queste angherie da parte del Governo". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa, Toto' Martello, giunto al porto commerciale dove e' in corso lo sbarco di 450 Migranti.

MIGRANTI: MUSUMECI, 'A LAMPEDUSA EMERGENZA UMANITARIA, CONTE CONVOCHI CDM D'URGENZA’

"A Lampedusa c'è ormai una emergenza umanitaria, sono circa 1.800 i MIGRANTI presenti nell'isoletta. Ho scritto al Presidente del Consiglio Conte per chiedere una riunione d'urgenza del Consiglio dei ministri, alla quale ho diritto di partecipare, quando si tratta di argomenti che riguardano la mia isola". Lo ha detto all'Adnkronos il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, dopo l'ultimo sbarco avvenuto la notte scorsa con 450 persone a bordo. "Al premier chiedo interventi urgenti e adeguati - dice - bisogna dare un segnale forte per allontanare la convinzione che per Roma la Sicilia sia diventata soltanto un problema"..