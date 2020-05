Migranti, permessi di sei mesi ai migranti. Platea ristretta

Nell'accordo sui cosiddetti lavoratori invisibili, raggiunto dal governo nella serata di ieri, a quanto apprende l'Adnkronos rientrano anche colf e badanti, e la durata dei permessi -come chiesto da Iv- sarà di sei mesi. Il M5S inizialmente chiedeva permessi di un mese e per i soli braccianti, ma nell'intesa ha ottenuto che i permessi venissero concessi ai soli lavoratori che possano presentare un regolare contratto di lavoro stipulato nel 2019. Restringendo così la platea ed evitando la sospensione o l'estinzione per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione, sfruttamento e caporalato.

Migranti: Lamorgese, daremo dignita' a colf e braccianti - "L'emersione del lavoro nero riporterebbe a una condizione di legalita' una realta' di lavoratori impiegati come braccianti e, nelle nostre case, come colf e badanti. L'intenzione del governo e' garantire la dignita' delle persone, la tutela della legalita' e le esigenze del mercato del lavoro". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, al question time al Senato, parlando della sanatoria per i lavoratori Migranti nel 'decreto Rilancio'.



L'intesa raggiunta dal governo sull'emersione dal lavoro nero di braccianti e colf rappresenta il "punto di equilibrio", ancor più "nel contesto emergenziale che stiamo vivendo dignità delle persone, la sicurezza sanitaria, la tutela della legalità e l'esigenza del mercato del lavoro". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese rispondendo al Senato al Question time. "L'obiettivo è quello di raggiungere, tanto più in un contesto come quello attuale - ha spiegato il responsabile del Viminale - un punto di equilibrio, con il concorso di tutti gli interlocutori istituzionali, che coinvolga e garantisca l'esigenza del mercato del lavoro e della sicurezza dei lavoratori. Con i ministri Bellanova, Provenzano e Catalfo abbiamo lavorato per mettere a punto una ipotesi di intervento normativo che sulla base delle precedenti esperienze, consente la possibilità di concludere un contratto di lavoro subordinato per chi è impiegato, o lo è stato, in maniera irregolare nella filiera agricola, della cura alla persona, e del lavoro domestico". "L'emersione del lavoro nero riporterebbe ad una condizione di legalità una realtà che riguarda quei lavoratori - ha quindi spiegato la Lamorgese - che di fatto sono impiegati nei campi come braccianti e nelle nostre case come colf e badanti. Appare evidente, dunque, come l'intenzione del Governo e del ministro dell'interno - ha concluso - sia quello di garantire ancor più nel contesto emergenziale che stiamo vivendo dignità delle persone, la sicurezza sanitaria, la tutela della legalità e l'esigenza del mercato del lavoro".

MIGRANTI. BELLANOVA: HA VINTO LA DIGNITÀ, AVEVAMO IL DOVERE SI FARLO - "Ha vinto la dignita' degli uomini e delle donne, di persone che vivono in una situazione di grande difficolta' e che potranno adesso chiedere tutele nel proprio lavoro. Un paese civile e democratico aveva il dovere di farlo". Cosi' Teresa Bellanova, Pd, ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali su Rai Radio1 all'interno di Radio anch'io condotto da Giorgio Zanchini. "Rispetto alle polemiche dei 5 stelle, la mia esperienza di una vita mi dice che quando si lavora per raggiungere un'intesa, bisogna parlare poco e lavorare molto. Io ho chiesto al ministro del lavoro di attivare una piattaforma per mettere in contatto le aziende agricole con chi vuole lavorare. Le richieste sono tantissime e va benissimo, piu' saranno i cittadini italiani che andranno a lavorare e prima risolveremo l'emergenza di manodopera nell'agricoltura. Andare a prendere persone negli altri paesi significa attivare i corridoi verdi, in Germania e in Inghilterra i costi di questi corridoi sono sostenuti anche dalle aziende. Inoltre vediamo anche cosa e' accaduto in Germania con l'arrivo delle persone dall'estero, cosa e' diventato poi quell'aeroporto." Ancora su chi verra' regolarizzato: "Viene regolarizzato chi ha un permesso di soggiorno scaduto, quindi milioni di badanti che vivono nelle nostre famiglie, e i lavoratori agricoli che hanno lavorato in agricoltura. Queste persone possono chiedere, senza un datore di lavoro che li accompagni, un permesso di soggiorno temporaneo e quando esibiscono un rapporto di lavoro passato in agricoltura, possono ricevere un permesso di lavoro per 6 mesi". (Com/Tar/ Dire) 09:54 13-05-20 NNNN