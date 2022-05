Migranti, Ong a processo a Trapani. "Agevolato il traffico di esseri umani"

"Aiutavano i trafficanti di esseri umani". Rischio processo per le Ong a Trapani

Le Ong a serio rischio processo. Come riporta la Stampa, "la Procura di Trapani insiste sulla tesi che alcune navi delle Ong nel tempo hanno operato come taxi del mare nel soccorso dei migranti messi in mare dai libici, trafficanti di uomini". Il prossimo 21 maggio il gup Samuele Corso ha fissato l'udienza preliminare per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e altri reati come il falso che riguarda sedici indagati.

Di chi si tratta lo spiega sempre da la Stampa: "Tutti componenti di equipaggi di imbarcazione Ong, Juventa, Vos Hestia, Vos Prudence e tre società, per illeciti amministrativi, una di noleggio navi, la Vroon Offshore service, e due Ong, Medici senza Frontiere e Save the Children. L'accusa è documentata da informative dello Sco, il Servizio centrale operativo del Viminale, la Squadra Mobile di Trapani e del Nucleo Speciale di Intervento della Guardia Costiera".

Ma qual è l'accusa? "Gli equipaggi avrebbero concordato gli «appuntamenti in mare» con le barche dei trafficanti prendendo a bordo i migranti come se si trattasse di operazione di soccorso", spiega il quotidiano torinese. "I pm sostengono che equipaggi e Ong finiti sotto inchiesta hanno agevolato il traffico di esseri umani e aiutato i «mercanti», soccorsi radiocomandati e decisi con i trafficanti, scafisti a bordo delle Ong, scambi di telefonate e transponder spenti per impedire le localizzazioni, barche riconsegnate alle organizzazioni criminali".

