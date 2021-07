Milano, casa degli orrori: 16 cuccioli tra feci e rifiuti, c'è anche un'arma

La polizia locale in una villa di Buccinasco ha scoperto 16 cuccioli in condizioni igieniche terribili e una pistola rubata. La coppia che abita la casa è stata denunciata per maltrattamenti

Ennesimo caso di maltrattamento sugli animali. Milano Today riporta della scoperta all'interno di una villetta in via Nearco a Buccinasco di ben sedici cani di grossa taglia tenuti in condizioni igieniche terribili tra escrementi, rifiuti e sporcizia di vario tipo. I cani sono tutti incroci tra pitpull e un cane corso e sono stati trovati dalla polizia locale insieme ai veterinari dell'ATS la sera dell'8 luglio.

La villetta degli orrori è abitata da una donna di 63 anni e dal figlio 31enne, che sono stati entrambi denunciati per maltrattamenti in base all'articolo 727 del codice penale. L'intervento da parte delle forze dell'ordine per salvare i cuccioli non sarebbe stato semplice, un po' per le condizioni in cui versava la casa un po' per le resistenze della residente. I cani sono per la maggior parte privi di microchip e sono stati prontamente curati dati veterinari dell'ATS.

Non solo, sotto al materasso è stata trovata una pistola calibro 357 magnum con più di 70 proiettili che risulta rubata nel 2016. In un'altra stranza gli agenti hanno invece rinvenuto due archi e dieci frecce. Le armi sono state sequestrare e l'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, detenzione illecita di armi e ricettazione. Il Comune di Buccinasco ha disposto la pulizia della villetta per ripristinare più dignitose condizioni igienico-sanitarie.