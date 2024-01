Milano maglia nera, poi Varese e... Le città più care e inflazionate d'Italia

Le città più care e più virtuose d'Italia: la classifica dei capoluoghi

I costi, secondo i dati Istat, sono cresciuti in media del 5,7%, una stangata importante per tante famiglie italiane. Il podio è composto da Milano, al primo posto, seguita da Varese e Bolzano.

Le città più virtuose

La città più virtuosa è Potenza, che si attesta al 79esimo posto della classifica, con l'inflazione più bassa d’Italia (+3,7%) e dove in media le famiglie hanno speso 731 euro in più sull’anno precedente.

Dopo il capoluogo lucano ecco Catanzaro (+4,4%, la seconda inflazione più bassa ex aequo con Reggio Emilia, +822 euro). Sul gradino più basso del podio invece troviamo Reggio Calabria, terza sia per inflazione (+4,5%) che per spesa (+840 euro). Chiudono in maniera positiva l’anno anche Bari (settimo con +5,3% e +920 euro), Ancona (ottavo con +4,7% e + 934 euro), mentre a chiudere la top ten della città risparmiose troviamo invece Cagliari (+5,4%, +1014 euro).

Le città peggiori

Venendo invece ai rincari più alti, partendo dal decimo posto ecco Lecco e Lodi, a pari merito con un +5,7% di inflazione media e un rincaro di 1.447 euro. All’ottavo posto figura Siena (+6,5%, +1.465 euro), poi Alessandria (terza in Italia per inflazione ex aequo con Benevento (+6,6%) e Perugia (+6,4%, +1.470 euro). Avvicinandosi alla maglia nera, al quinto posto c’è Genova, che nel 2023 ha avuto, insieme a Brindisi, la maggior inflazione del Paese, +6,9%, con un esborso a famiglia di 1.504 euro in più rispetto al 2022. Segue Grosseto (+6,8%, seconda inflazione più alta d’Italia, pari a 1.533 euro).

La medaglia di bronzo se la aggiudica Bolzano, con +5,8% e dove una famiglia tipo ha avuto nel 2023 una spesa supplementare pari a 1541 euro annui. Seconda piazza occupata da Varese, +6%, con un incremento di spesa sul 2022 pari a 1.582 euro a famiglia.

Non è una sorpresa che Milano sia, suo malgrado, in vetta a questa speciale classifica, con l’inflazione media pari a +6,1% che si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua per una famiglia media di 1.656 euro in più rispetto al 2022.