Mobilità, le funivie sono una soluzione intelligente a molti problemi



Il trasporto passeggeri nelle aree urbane spesso rappresenta una grande sfida, i problemi di congestione delle vie di comunicazione sono ormai all’ordine del giorno, ed i problemi per il finanziamento di nuove linee di metropolitana e trasporto pesante diventano sempre più importanti, specialmente in periodi di grave crisi economica come questi che stiamo affrontando.

Un nuovo livello di mobilità

Le città generano più dell’80% del PIL mondiale, ed ogni settimana 1,5 milioni di persone si trasferiscono verso le città, con un trend che per il 2050 prevede che il 68% della popolazione mondiale viva in ambiente urbano; proprio per questo la mobilità sostenibile è una delle principali sfide che attendono gli urbanisti nei prossimi decenni.

Le funivie sono una soluzione intelligente per molti problemi di mobilità che i mezzi di trasporto tradizionali, ed i finanziamenti disponibili, non sono più̀ in grado di risolvere. Esse rappresentano un mezzo di trasporto sicuro e comodo su un piano completamente nuovo, al di sopra del livello stradale, evitando quindi completamente ogni problema legato al traffico tradizionale. Allo stesso tempo non dipendono dalle condizioni climatiche o atmosferiche e sono idonee praticamente a qualunque tipo di terreno. Rappresentano cosi un vero e proprio “nuovo livello di mobilità” per le nostre città, dice l´amministratore delegato Gufler della Doppelmayr Italia.

Le soluzioni funiviarie urbane vengono progettate per venire incontro ai desideri ed alle esigenze particolari, e sono studiate per un‘armoniosa integrazione nel paesaggio urbano; esse rappresentano un valore aggiunto per qualunque progetto di sviluppo urbano e costituiscono il nuovo trend per il trasporto passeggeri. l´amministratore delegato Georg Gufler della Doppelmayr Italia dice, che una funivia apre nuove prospettive e consente ai passeggeri di godersi viste esclusive della città durante il viaggio, in tutta comodità̀, e crea già di per sé una attrattiva supplementare per la zona, senza concorrere con i sistemi di trasporto pesante come metropolitane, tram e ferrovie, ma interconnettendoli tra loro, ampliandone il bacino d’utenza e coprendo le aree non servite.

Il funzionamento continuo e la grande disponibilità̀ tecnica forniti da una tecnologia collaudata da decenni nel campo dei comprensori sciistici riducono quasi a zero i tempi di attesa per i passeggeri. In funzione delle esigenze e dell‘impianto utilizzato, è possibile un trasporto completamente automatico per volumi che vanno dalle poche centinaia alle diverse migliaia di passeggeri ogni ora.

Costi di investimento relativamente bassi uniti a bassi costi di manutenzione e di esercizio rendono la funivia un‘alternativa economicamente conveniente ai sistemi di trasporto tradizionali. Un‘altra caratteristica di spicco è il basso livelli di emissioni (particolato, CO2). Con un motore elettrico, alloggiato nella stazione, che muove in modo silenzioso e continuo le cabine sospese nell'aria, l'impianto a fune presenta un rendimento energetico molto elevato ed è potente, senza scarichi inquinanti né emissione di polveri sottili.

Il successo di La Paz

Un esempio spettacolare di questa tecnologia si presenta a La Paz, in Bolivia, dove la rete funiviaria urbana più̀ grande del mondo - realizzata dal gruppo Doppelmayr/Garaventa, principale player nel mercato degli impianti a fune - comprende dieci linee, per una lunghezza totale di oltre 30 chilometri. Fino a oggi sono stati trasportati oltre 200 milioni di passeggeri. Ogni giorno, circa 300.000 persone utilizzano Mi Teleférico, per andare al lavoro, per fare shopping, per andare a scuola o per il tempo libero. Nei giorni record si arriva addirittura a 600.000 passeggeri. Ogni ora possono essere trasportate fino a 68.000 persone. L'impianto a fune è molto apprezzato anche dai turisti: dall'apertura della prima linea nel 2014, la rete funiviaria si è trovata costantemente al numero uno tra i luoghi da visitare di Tripadvisor. Il 98% dei turisti valuta Mi Teleférico tra "ottimo" ed "eccellente".

Dall’Italia a tutto il mondo

La Paz è solo l’ultimo dei progetti realizzati da Doppelmayr/Garaventa in svariate città di tutti i continenti; lo stabilimento italiano di Lana, in provincia di Bolzano, è costantemente impegnato nello studio e progettazione di impianti di trasporto urbano, sia con progetti sul territorio nazionale che internazionale. Un esempio lo troviamo a Venezia, con il people mover sospeso che collega l’isola del Tronchetto a Piazzale Roma, trasportando 3000 persone all’ora in assoluto silenzio e comfort. Sono stati proposti altri numerosi progetti da Milano a Roma, da Napoli a numerose località più piccole, ma che soffrono degli stessi problemi di mobilità.

In ambito internazionale vari impianti sono già stati realizzati: gli ultimi in ordine cronologico sono un People Mover per Londra ed uno per Mosca, dopo decine di opere in tutto il mondo, dal Vietnam al Giappone passando per gli Stati Uniti e la Cina, realizzate completamente o parzialmente a Lana, sia come progettazione che come realizzazione.

Il futuro della mobilità urbana si preannuncia ricco di innovazioni, e le funivie Doppelmayr sono pronte a giocare un ruolo di primo piano.