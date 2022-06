Modena, due dipendenti rubano centinaia di figurine Panini

Due dipendenti dell'azienda Panini sono stati denunciati per furto aggravato: rubavano centinaia di figurine ricercate dai collezionisti

I titolari dell’azienda Panini, la celebre casa editrice italiana specializzata nella pubblicazione di figurine e fumetti, si sono resi conto dell’ammanco e hanno installato delle telecamere interne. Attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza sono stati identificati i ladri.

La merce rubata veniva rivenduta online creando un mercato parallelo, incrementando così lo stipendio grazie alle tante richieste ricevute dai collezionisti del settore.

I fatti sono avvenuti tra il 2020 e il 2021. La mente dei colpi era proprio un ex dipendente di 58 anni. In base a quanto ricostruito dagli acquirenti, l’ex dipendente si fermava la sera in azienda e, insieme al complice faceva razzia di quanta più merce possibile, spesso nascondendola negli armadietti per poi portarla all’esterno pian piano.

Nei confronti dei due era subito scattata la denuncia, accusati appunto di furto aggravato in concorso di album, centinaia di figurine di stampe nuove, trenta nastri adesivi ed altri prodotti Panini.

Ieri mattina, alla fine, gli imputati hanno patteggiato la pena a un anno e due mesi con la condizionale ammettendo le proprie responsabilità.