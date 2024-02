Molestie alla Sapienza, "il prof si è masturbato durante un esame da remoto"

Molestie alla Sapienza, le testimonianze delle vittime. Il 30% degli studenti lo considera un luogo poco sicuro

I casi di molestie su studentesse all'Università La Sapienza di Roma si moltiplicano e spuntano le testimonianze. Ora diverse ragazze hanno deciso di uscire allo scoperto e da un questionario interno emerge un dato drammatico, i casi non sarebbero 13 nel 2023 ma molti di più. "Sono 130 le studentesse molestate". I racconti delle presunte vittime riportati da La Repubblica e Fanpage. "So che un professore ha fatto violenza su una ragazza ma lei non ha sporto denuncia. Durante un esame lei piangeva per l’esito e lui le ha messo una mano sulla gamba dicendole che andava tutto bene e che se voleva potevano parlarne nel suo ufficio. È una cosa gravissima". I risultati del questionario hanno, inoltre, stimato come il 29,6 per cento delle persone non si senta al sicuro dentro l’università.

Ma ci sarebbe molto di più di questo, diverse studentesse, infatti, hanno anche segnalato un altro caso relativo ad un professore che interrogava da remoto. "Si è masturbato – raccontano – durante un esame orale da remoto e ancora insegna la stessa materia e fa esami orali". E pure quello di un professore di Latino che ha "insultato una studentessa prima dell’interrogazione" dicendole "di stare zitta e che portava sfiga all’andamento". Ma i casi sono molteplici e le studentesse adesso hanno deciso di raccontare tutto. Moltissimi anche gli episodi caratterizzati da discriminazione di genere nei confronti degli studenti trans e di abuso di potere da parte dei docenti. Dal questionario emerge "una grande sensazione di paura".