Molestie su una passeggera in volo, coppia bandita dalla compagnia aerea

Molestie su una passeggera durante il volo, per questo motivo una coppia di mezza età è stata bandita dalla compagnia aerea

Cathay Pacific ha bandito una coppia di Hong Kong dai suoi voli dopo una furibonda lite con una passeggera cinese che occupava il sedile davanti al loro. Tutto è cominciato quando la donna ha reclinato il sedile e la coppia seduta dietro di lei sul volo Hong Kong-Londra ha cominciato a lamentarsi per poi aggredirla. In un post pubblicato sul social Xiaohongshu rilanciato dalla Bbc la donna ha documentato parte della lite e raccolto in poco tempo quasi200 mila like e suscitato reazioni contrastanti.

La coppia di mezza età, marito e moglie, ha chiesto alla donna di raddrizzare il sedile perché impediva loro di guardare lo schermo. Quando la passeggera si è rifiutata, la moglie ha allungato le gambe e le ha appoggiate sui braccioli del suo sedile, poi ha iniziato a rimproverarla in cantonese e a schiaffeggiarle il braccio. "Quando si è resa conto che non sapevo parlare cantonese, ha iniziato a chiamarmi 'ragazza della Cina continentale' in tono dispregiativo", ha detto.

Il marito, che era seduto proprio dietro di lei, ha "spinto freneticamente" lo schienale del suo sedile, come mostra il video pubblicato. La donna ha quindi chiesto aiuto a un assistente di volo, che le ha suggerito di raddrizzare il sedile. "Ero scioccata perché non era ora di mangiare, eppure l'assistente di volo voleva che scendessi a compromessi", ha detto la donna. "Ho rifiutato il suggerimento". Diversi passeggeri che hanno assistito all'incidente hanno criticato il comportamento della coppia di Hong Kong.

La polemica online ha innescato un duplice dibattito: uno sull'atteggiamento dei cinesi di Hong Kong nei confronti di quelli della Cina continentale e un altro sulla pratica di reclinare il sedile dell'aereo. La compagnia di bandiera di Hong Kong ha dichiarato domenica di aver aggiunto la coppia alla sua lista di divieti di volo, affermando di avere "una rigida politica di tolleranza zero" verso comportamenti che mancano di rispetto agli altri passeggeri.