Moncler presenta la giacca in edizione limitata per l'Inter

Per il suo settantesimo anniversario, Moncler presenta una giacca esclusiva in edizione limitata per l'Inter, rafforzando il legame tra i due brand

Moncler e FC Internazionale Milano, che avevano annunciato la loro partnership nel 2021 con la prima collezione ufficiale, lanciano ora la seconda collezione Inter x Moncler, proponendo una selezione di capi dinamici e distintivi che includono una giacca, un parka, un dolcevita, una polo, un cappello e una sciarpa. Remo Ruffini, Presidente e AD di Moncler, è il designer del piumino trapuntato, realizzato nella tonalità del blu iconico della squadra milanese.

I prodotti saranno disponibili dalle ore 18.00 di oggi, mercoledì 9 novembre, subito prima della partita Inter-Bologna, dove Moncler farà un take over dello stadio di San Siro.

La giacca in edizione limitata Inter x Moncler by Remo Ruffini, con sciarpa abbinata, sarà acquistabile in Europa su Moncler.com, mentre la selezione completa sarà disponibile sia in Europa che in Regno Unito e Stati Uniti, su Moncler.com. In Cina lo sarà invece su Tmall e presso la boutique Moncler Milano Galleria.

La nuova collaborazione con Inter si inserisce nel programma dei settanta giorni di celebrazioni per l’anniversario di Moncler, inaugurato con lo show di settembre in Piazza del Duomo a Milano, durante la Fashion Week. L’iniziativa consolida anche l’espansione globale del club nerazzurro oltre il campo da gioco, nelle dimensioni fashion & lifestyle.