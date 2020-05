Moneta digitale: Visa presenta domanda per un brevetto

Visa International ha presentato la scorsa settimana (in realtà il progetto originale risalirebbe al 2018) un brevetto per il sistema di criptovaluta destinato a sostituire la valuta fisica. Il sistema, che utilizzerebbero sia le banche centrali sia le banche commerciali, sfrutta una blockchain privata per migliorare l'ecosistema dei pagamenti.

Visa chiede brevetto di moneta digitale

Il brevetto riguarda un sistema di criptovaluta collegato a Fiat che utilizza "una piattaforma di contabilità distribuita autorizzata privata". Descrive un computer centrale, le sue responsabilità e i ruoli chiave del sistema: entità centrali, entità di convalida, entità di riscatto e utenti. "Un'entità centrale può essere una banca centrale, che regola un'offerta monetaria" viene spiegato nelle pieghe del documento presentato.

Le entità di convalida "sono nodi blockchain, che possono essere anche le stesse banche". Dette entità come un istituto di credito o un relativo bancomat, "possono accettare la valuta fisica per il cambio con valuta digitale". Il computer dell'entità centrale genera la valuta digitale registrata su una blockchain e "può determinare che una determinata unità di valuta digitale debba essere aggiunta o rimossa dalla blockchain".

Nella lettera accompagnatoria del brevetto presentato dalla società si legge testualmente: “Il computer dell'entità centrale provoca la rimozione della valuta fisica dalla circolazione in un sistema di valuta fiat”. Il progetto prevede anche che l'ecosistema dei pagamenti possa diventare digitale al 100% e che "i contanti possono essere rimossi dai mercati in modo privo di attriti "per migliorare l'ecosistema dei pagamenti".

Gli utenti possono detenere valuta digitale con la stessa denominazione della valuta fisica locale. Un utente o una banca può trasferire la valuta digitale dal portafoglio al portafoglio o archiviare la valuta digitale su una smart card e trasferire la smart card a un'altra entità". Commentando il brevetto sul "dollaro digitale" di Visa, Christopher Giancarlo, ex presidente della Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti, ha dichiarato a Forbes: "Ciò conferma che quando gli Stati Uniti fanno grandi cose come il programma spaziale e Internet, ci sono partenariati tra il settore privato e pubblico. Questa richiesta di brevetto è la prova che il settore privato è ormai a buon punto nel suo lavoro che riguarda il futuro del denaro".

Recentemente, Giancarlo e alcuni altri noti esperti di criptovaluta hanno affermato allo stesso modo che le economie tradizionali dovrebbero spostarsi, quanto prima, verso le valute digitali. Un portavoce di Visa ha affermato sempre in un intervista al giornale Forbes: "Ogni anno cerchiamo brevetti per centinaia di nuove idee...Mentre non tutti i brevetti porteranno a nuovi prodotti o funzionalità, Visa rispetta la proprietà intellettuale e stiamo lavorando attivamente per proteggere il nostro ecosistema, le nostre innovazioni e il marchio Visa".

Commentando il deposito di brevetti di criptovaluta di Visa, Jake Chervinskyr, professore alla Georgetown University of law ha twittato: “Non puoi brevettare qualcosa che non hai inventato o che non è nuovo, quindi la domanda di brevetto di Visa non sarà molto utile anche se fosse esecutiva. Gli operatori finanziari non saranno in grado di utilizzare la legge sui brevetti per fermare l'ndustria delle criptovalute”.

L'anno scorso, Visa si era unita al progetto per la criptovaluta Libra di Facebook fino a quando non si è ritirato ad ottobre, insieme a diverse altre società, forse proprio per concentrarsi su questo suo nuovo progetto. Inoltre, nel giugno dello scorso anno, Visa ha annunciato che stava entrando nel mercato delle transazioni transfrontaliere da B2B a $ 125 trilioni, utilizzando la tecnologia di contabilità distribuita per rendere i pagamenti più rapidi, economici e trasparenti.

Inoltre, nel febbraio di quest'anno, Visa ha annunciato di aver concesso l'autorizzazione a Coinbase, uno scambio di criptovaluta, che consente loro di emettere una carta di debito, con cui gli individui potrebbero spendere la loro criptovaluta attraverso la carta.

La stessa rivale di Visa, Mastercard di recente ha comunicato di essere da tempo al lavoro per una sistema di pagamenti attraverso criptovalute. Insomma la blockchain, che da tempo è considerata molto importante per tutto il settore fintech, potrebbe rappresentare per i circuiti di pagamento la nuova frontiera per superare gli ostacoli, legati alla sicurezza nelle transazioni e alla privacy che per molti utenti rappresentano un freno al libero utilizzo di questi circuiti di pagamento elettronico.