Monfalcone, Msc Crociere e Fincantieri celebrano il float out della seashore.

Float out di Msc Seashore stamattina presso Fincantieri di Monfalcone. Un momento particolarmente importante nel processo di costruzione della nave, ovvero quando la nave tocca l’acqua per la prima volta per poi proseguire nelle successive fasi della costruzione. Con i suoi 339 metri sarà la nave più lunga della compagnia e la più grande mai costruita in Italia. Oggi la nave è stata spostata in un altro bacino del cantiere di Monfalcone dove proseguirà i lavori di realizzazione degli interni fino alla sua consegna prevista a luglio 2021. L’unità sarà la terza di quattro navi dell’innovativa classe Seaside, dopo la Msc Seaside e la Seaview, varate rispettivamente nel 2017 e nel 2018. Sarà inoltre la prima di due navi appartenenti alla generazione Seaside Evo che rispetto alle precedenti presentano spazi pubblici completamente ridisegnati, più cabine e un più alto rapporto spazio esterno per ospite di qualsiasi altra nave della flotta della compagnia. Oltre il 65% della nave è stato migliorato tanto da rendere Msc Seashore un prototipo di nave ancora più avanzato, anche rispetto alle sue navi gemelle.

Giuseppe Bono, ceo di Fincantieri, ha commentato: “Il primo galleggiamento è sempre stato uno dei momenti più ricchi di soddisfazione per chi – come noi - si occupa di costruire navi. È anche l'occasione per rilanciare ulteriormente l'impegno di tutti, perché quando la nave tocca il mare molto lavoro è già stato realizzato, ma ce n’è ancora molto da fare. Questo vale ancora di più per MSC Seashore, che diventerà la nuova ammiraglia di MSC Crociere: una nave da record, che punta sull'innovazione, sulla tecnologia e sul design, sottolineando ancora una volta la leadership di Fincantieri". Ha concluso Bono: "La situazione di incertezza che stiamo vivendo in tutto il mondo aggiunge ancora pià rilievo a questa giornata, che fa ben sperare non solo per MSC Crociere e per la nostra società, ma per l'intero settore crocieristico”.

A sua volta, Pierfrancesco Vago, executive Chairman, di Msc Cruises ha affermato che la società è impegnata nella realizzazione del piano di espansione della flotta . “Msc Seashore sarà infatti la più grande e innovativa nave da crociera mai costruita in Italia, dotata delle più recenti e avanzate tecnologie ambientali attualmente disponibili. Sarà anche una delle due nuove navi che saranno consegnate nel 2021, confermando così la nostra fiducia nelle prospettive di crescita a lungo termine del settore come dimostrano anche il ritorno in servizio della nostra prima nave all'inizio di questa settimana e gli investimenti effettuati nel nostro nuovo protocollo operativo per la salute e la sicurezza che sta già definendo un nuovo standard per il settore”.

Tecnologia ambientale di ultima generazione La nave ha una stazza lorda di 169.500 tonnellate, una capacità massima di 5.877 passeggeri e sarà equipaggiata con le più recenti tecnologie per ridurre l’impatto ambientale. La Seashore sarà dotata di un sistema all'avanguardia di riduzione catalitica selettiva che consente di ridurre gli ossidi di azoto del 90% e di un sistema avanzato di trattamento delle acque reflue di nuova generazione per trattare le acque di scarico con una qualità molto elevata e il prodotto finale è un'acqua di alta qualità che è di livello migliore rispetto alla maggior parte degli standard previsti per i rifiuti urbani nel mondo.

Queste caratteristiche si aggiungeranno ad altre efficaci tecnologie ambientali implementate su Msc Seashore, e su tutta la flotta della compagnia, per ridurre al minimo l'impatto ambientale e assicurare emissioni ancora più pulite.

Un design arricchito e migliorato Come le altre navi della classe Seaside, l’unità offre una serie di caratteristiche di design mozzafiato e di grande impatto per consentire agli ospiti di entrare in contatto con il mare, come lo spettacolare Ponte dei Sospiri, i meravigliosi ascensori panoramici a poppa e le eleganti promenade in vetro.

Alcune delle migliorie includono l’estensione della lunghezza della nave per ulteriori 16 metri, 10.000 metri quadrati di spazi di coperta per un'esperienza di bordo ancora più spaziosa- il concept di "nave nella nave" - e un flusso di ospiti più fluido con due punti di incontro posizionati nella parte centrale e a prua. Msc Seashore offrirà inoltre una più ampia gamma di alloggi con più suite, tra cui 28 suite a schiera, due suite con idromassaggio privato e l'Msc Yacht Club vedrà due nuove categorie di cabine con 41 Grand Suite Deluxe e due Suite armatoriali con idromassaggio.

Per l'estate del 2021, tutte e tre le navi della classe Seaside saranno impiegate insieme nel Mediterraneo occidentale. Queste navi sono state progettate per i climi più caldi, rendendole perfette per la stagione estiva e per gli ospiti che vogliono godersi il sole e la splendida vista sul mare.

La Seashore proporrà il popolare itinerario delle "Sei Perle" scalando le città italiane di Genova, Napoli (con visite a Pompei), Messina, La Valletta (Malta), Barcellona (Spagna) e Marsiglia (Francia). Msc Seaside e Msc Seaview opereranno i popolari itinerary di sette notti nel Mediterraneo Occidentale facendo home port a Genova.