Monopattini, stretta del governo: casco, limite a 30 km/h e patentino

Licenza solo per i maggiorenni, obbligo di casco e di assicurazione, velocità massima trenta chilometri orari Si va verso una stretta per i monopattini in città. E' per questo che, come scrive il Corriere della Sera, la commissione Trasporti alla Camera è al lavoro su una proposta di legge ad hoc che punta, almeno nelle linee essenziali, all'obbligo del casco, ai limiti di velocita' e alla maggiore eta' per usare quello che e' diventato in un anno mezzo - da poco prima dell'emergenza Covid - il primo veicolo della sharing mobility in Italia.

Monopattini, ecco tutte le nuove regole: patentino, assicurazione, limite di velocità

"Tante le novità in arrivo", sceive il Corriere. "Sui marciapiedi i monopattini andranno portati solo a mano e non si potranno più parcheggiare (in questo caso multe salate come per le moto, da 41 a 168 euro, con la possibilità di rimozione). Saranno introdotti limiti di velocità: 20 km orari sulle piste ciclabili, 30 sulle strade urbane, 6 km orari nelle aree pedonali e divieto assoluto di circolare la sera dopo il tramonto (con multe da 50 a 250 euro). E ancora, obbligo del casco per tutti e a condurli, forse, saranno autorizzati solo i maggiorenni". Anche se su questo è punto possibile una deroga a partire dai 14 anni ma solo in posesso di un patentino. Infine, un'altra novità sarà l'assicurazione obbligatoria. Monopattini, sta per cambiare tutto.