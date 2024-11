Morta dopo l'intervento scelto su TikTok, l'esperto di chirurgia estetica: "Andare nei low-cost può essere letale"

Morta dopo l'intervento estetico scelto su TikTok, Affaritaliani ha intervistato Pierpaolo Gullo uno dei maggiori esperti di chirurgia plastica in Europa: "Occhio alle prestazioni sui social"

Pierpaolo Gullo è uno dei più importanti chirurghi estetici d'Italia e uno dei più stimati in Europa. Gestisce il reparto di chirugia plastica all'Ifo Regina Elena ed è uno dei consulenti di punta dei centri Artemisia Lab, un'eccellenza medica della Capitale. Con Affaritaliani ha voluto analizzare il caso della ragazza morta dopo esser stata sottoposta un intervento estetico scelto con un medico su TikTok.

Dottor Gullo, che idea si è fatto del caso della ragazza morta dopo aver scelto l'intervento su TikTok?

"Ci troviamo di fronte a quello che denuncio ormai da troppo tempo. Nel nostro settore c'è una deregulation che fa paura e i risultati possono essere, come nel caso della ragazza, letali".

In che senso?

"Sui social vengono pubblici interventi a basso costo con dei cataloghi come quelli che troviamo per comprare un paio di scarpe o una tuta. La chirurgia estetica è un settore che necessita di una grande esperienza e formazione. Putroppo in Italia possono effettuare interventi anche neolaureandi che non hanno specializzazione e questo alza il livello di rischio".

Ma i costi perché sono così bassi sulle pubblicità che vediamo sui social?

"Sicuramente si risparmia sulla qualità dei materiali usati e sulla sicurezza delle strutture. A volte certe persone operano anche fuori dai centri specializzati, una follia".

Lei cosa consiglia?

"Sicuramente di affidarsi a professionisti che hanno una struttura importante alle spalle e che sono iscritti alla Sicpre o all'Aicpre. Andare a risparmiare qualche centinaia di euro può essere una scelta fatale".

Ma vale la pena rischiare così tanto per essere più belli?

"La nostra è una branchia particolare che offre benessere e soddisfazione ai chi sceglie di sottoporsi a un intervento ma questo va fatto in assoluta sicurezza e senza farsi ingannare da sorrisi patinati o medici che sembrano usciti da un fotoromanzo".