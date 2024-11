Sceglie il chirurgo su TikTok, 22enne muore per un intervento al naso. Il giallo del centro senza autorizzazioni

Ragazza morta dopo intervento al naso. La scelta della clinica fatta su TikTok è un caso

Un intervento al naso costa la vita a una 22enne. La Procura ha aperto un'inchiesta e l'accusa è di omicidio colposo nei confronti del medico che ha effettuato l'intervento. La ragazza lo aveva scelto attraverso un annuncio su TikTok. L’appuntamento è stato fissato e così, il 4 novembre, Agata Margaret Spada da Lentini, in Sicilia, - riporta La Repubblica - è arrivata a Roma. Il suo sogno era un semplice ritocco al naso. Ma invece di lasciare l’ambulatorio con il risultato sperato, Margaret è uscita in condizioni disperate, agonizzante. Dopo il ricovero d’urgenza al Sant’Eugenio, i medici hanno tentato in tutti i modi di salvarla, ma giovedì 7 novembre è morta. Nel frattempo, i carabinieri del Nas hanno posto sotto sequestro le cartelle cliniche, e presto i medici che hanno operato Margaret saranno ascoltati dagli inquirenti.

L’indagine cercherà di stabilire se c’è stata negligenza, se l’anestesia è stata somministrata correttamente e se il centro aveva tutte le autorizzazioni necessarie. Qualcosa - prosegue La Repubblica - è andato storto subito dopo l’anestesia. Margaret ha cominciato a tremare. I medici hanno iniziato le manovre di rianimazione, ma la situazione è rapidamente peggiorata. Il fidanzato, in sala d’attesa, è stato chiamato per fornire informazioni sulla salute della ragazza, in particolare sulle sue eventuali allergie. La risposta è stata negativa.

A quel punto, ha capito che stava accadendo qualcosa di grave. È entrato nella sala operatoria e ha iniziato a filmare con il telefonino la scena, sperando in un miracolo. Il personale ha richiesto l’intervento dell’ambulanza, che è arrivata con un rianimatore. Ma le sue condizioni erano al limite. Margaret è stata trasferita in rianimazione, dove ha lottato contro la morte per quattro giorni. Ma nonostante gli sforzi disperati dei medici, giovedì 7 novembre la ragazza è morta.