Morta l'attrice Anna Kanakis: l'ex Miss Italia aveva 61 anni. Gli amici: "Colta, bellissima, elegante, raffinata, originale, chic e divina"

È morta Anna Kanakis, modella, attrice e scrittrice. Aveva 61 anni. La notizia, confermata da fonti vicino alla famiglia, sta correndo sui social dove si susseguono i messaggi di cordoglio. Di padre greco e madre siciliana, ha recitato in oltre 30 film, in Italia e all'estero e ha avuto anche una breve esperienza in politica come dirigente nazionale 'Cultura e Spettacolo' dell'Udr, il partito fondato da Francesco Cossiga.

La lunga carriera, da modella, attrice e scrittrice

Nata in Sicilia nel 1962, figlia un ingegnere greco e di un'avvocatessa messinese, a soli 15 anni, nel settembre 1977, Anna fu eletta Miss Italia. Diventando la prima ragazza a essere eletta così giovane, dopo una modifica del regolamento. Poi la carriera da attrice, impegnata in quasi trenta tra film e fiction. Una carriera nata per caso, nel periodo in cui si ritrovò single, a Roma, dopo la fine del breve matrimonio col musicista Claudio Simonetti, sposato nel 1981. "Gigi Magni-come aveva dichiarato in un'intervista- fu il primo regista a fermare il suo sguardo sul mio volto, scuro e mediterraneo, e mi convocò per un provino. In quell'attimo, invasa dalla strana febbre che corre nelle vene degli attori, cominciò il mio viaggio e da allora non mi sono più fermata».

Sul grande schermo Kanakis fu richiestissima soprattutto negli anni Ottanta, diretta più volte da Castellano e Pipolo e da Sergio Martino in film come Attila flagello di Dio (1982), Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio (1983), Acapulco, prima spiaggia... a sinistra (1983). Più di recente la tv l'aveva voluta spesso con ruoli da coprotagonista, come in Vento di ponente (2002) e in La terza verità (2007). Ormai da anni, tuttavia, la sua occupazione principale era diventata la scrittura. Da ultimo, nel 2022, aveva pubblicato con Baldini & Castoldi il romanzo storico Non giudicarmi.

I commenti social

"Colta, bellissima, elegante, raffinata, originale, chic, 'divina'. Che perdita". Uno dei primi a commentare sulla scomparsa di Anna Kanakis è l'attore e regista Giulio Base. Sui social si leggono poi i commenti di altri colleghi e amici tra cui Clemente Minum e Francesco Canino.

Da sette mesi, lottava con una malattia che non aveva voluto rendere pubblica. È morta all’Umberto I di Roma, fra le braccia di Marco Merati Foscarini, il marito amatissimo col quale fra pochi mesi avrebbe festeggiato vent’anni di matrimonio. I funerali si terranno giovedì 23 novembre, alle ore 15, nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma.