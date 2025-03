Morta per una liposuzione, tre medici indagati. La figlia: "Buchi su tutto il corpo. Vogliamo giustizia"

Morta per una liposuzione, il giallo dei buchi nel corpo: tre medici indagati

Una donna di 62 anni è morta a Roma in seguito a una liposuzione e per far luce su questo intervento apparentemente banale la Procura ha aperto un'inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati tre medici, compreso il chirurgo che l'ha operata. "Era piena di buchi, anche sul collo, sotto il mento. Non si può morire per una liposuzione". Il racconto della figlia, Eleonora, è crudo, doloroso. Sua madre Simonetta Kalfus, 62 anni, ex dirigente di Unicredit, - riporta La Repubblica - era andata da poco in pensione. Una donna piena di vita, che amava la musica e organizzava serate di karaoke. I carabinieri della compagnia di Anzio hanno acquisito la cartella clinica e tutta la documentazione sanitaria relativa alla donna. Si attendono ora gli esiti dell'autopsia effettuata nei giorni scorsi che stabilirà con esattezza le cause del decesso.

Al momento - prosegue La Repubblica - si ipotizzerebbe una infezione diffusa. Gli investigatori stanno inoltre vagliando la documentazione relativa allo studio in zona Tuscolana dov'è stata eseguita la liposuzione per stabilire se fosse tutto a norma. A quanto ricostruito finora, dopo l'operazione di chirurgia estetica effettuata lo scorso 6 marzo Simonetta ha iniziato ad accusare i primi dolori. Inizialmente avrebbe pensato al normale decorso post operatorio, però con il passare dei giorni la situazione peggiorava e così ha deciso di recarsi all'ospedale di Pomezia.

Qui sarebbe stata dimessa con una terapia ma le sue condizioni non miglioravano, anzi. La donna si sentiva sempre peggio e il 14 marzo è stata ricoverata al Grassi di Ostia. Il cuore di Simonetta si è fermato martedì scorso dopo quattro giorni in coma vegetativo presumibilmente per complicazioni legate all'operazione di chirurgia estetica. Simonetta è morta in seguito a una serie di ischemie al termine di un calvario durato due settimane.