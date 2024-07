Morta una donna in un incendio a Livorno: ferito un vigile del fuoco

In provincia di Livorno, una donna è morta a causa di un incendio. Vigili del fuoco e polizia giudiziaria sono in azione sul posto.

Una donna è morta a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione a Bibbona, in località La California, in provincia di Livorno. È successo nella mattinata di oggi, martedì 2 luglio, verso le ore 8:40. Sembra che il rogo sia scoppiato nell'appartamento della vittima, una donna le cui generalità non sono ancora note. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa della vittima nel momento in cui hanno visto le fiamme divamapare dall'abitazione.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Livorno insieme alle ambulanze della Pubblica Assistenza di Cecina, con il medico del 118 e di Bibbona. Al loro arrivo, per la donna non c'era più nulla da fare. I volontari hanno soccorso i vicini in stato di choc, trasportati al pronto soccorso di Cecina. Un pompiere, invece, è rimasto lievemente ferito riportando un'ustione al gomito: trasportato in codice verde all'ospedale.

Grazie alle operazioni dei Vigili del fuoco il rogo è stato spento e la zona messa in sicurezza. Sul posto anche la polizia giudiziaria, il cui compito è quelli di ricostruire la dinamica della vicenda.