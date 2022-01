Morte Gigi Bici, voce camuffata per fingere rapimento. E l'uomo con i guanti

Morte Gigi Bici, relazione segreta con la fisioterapista accusata

La morte di Gigi Bici resta un giallo. Criscuolo, ucciso con un colpo alla testa e ritrovato solo 40 giorni dopo la scomparsa, nascondeva segreti. Ne sono convinti gli inquirenti che hanno già arrestato la 44enne Barbara Pasetti, la fisioterapista che ha trovato il cadavere davanti alla sua abitazione. La donna - si legge sul Corriere della Sera - avrebbe commesso degli errori, cristallizzando la sua voce in telefonate sotto intercettazione con riferimenti, per nulla giudicati indiretti, alla morte di Gigi Bici, possessore di negozi a Pavia, scomparso l’8 novembre e rinvenuto il 20 dicembre. Dove? All’esterno proprio della magione di Pasetti, accusata di estorsione e indagata anche per omicidio e occultamento di cadavere. Pasetti e Criscuolo avrebbero avuto una relazione, e forse la prima avrebbe manipolato il secondo per assassinare l’ex marito, da punire per imprecisate violenze.

La donna - prosegue il Corriere - avrebbe invano alterato la propria voce al telefono con la famiglia della vittima con l’obiettivo di apparire un uomo dell’Est Europa sollecitando un riscatto. E poi: in una lettera scritta al computer e inviata a se medesima, certo spacciandola come missiva spedita da presunti malavitosi russi, aveva parlato di una morte provocata da un proiettile. Infatti Criscuolo, 60 anni, è stato freddato con un colpo alla tempia, nell’immediatezza della scomparsa; una modalità da esecuzione. Nelle ore antecedenti la scomparsa c’era un uomo in macchina con Criscuolo, sono stati ripresi da una telecamera, e indossava dei guanti. I guanti del killer? Il cadavere, che non presentava ferite da aggressione, è rimasto all’aperto per quaranta giorni.

