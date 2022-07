Morto Aldo Balocco, presidente onorario della famosa azienda dolciaria

Aldo Balocco è morto. Addio al presidente onorario della storica azienda dolciaria

"Ci ha lasciati Aldo Balocco, 91 anni, presidente onorario della Balocco, storica azienda dolciaria da lui portata ad essere una delle realtà industriali più conosciute, moderne e solide del Paese". A dare la notizia è il gruppo in una nota.

Aldo Balocco, "imprenditore che sarà ricordato da tutti per le sue doti di onestà, umanità, altruismo e straordinario senso del dovere"

Nato a Fossano (Cuneo) nel 1930, Aldo Balocco ha portato oggi la Balocco a disporre di oltre 75.000 mq coperti, con dieci impianti di produzione per biscotti da prima colazione, lievitati da ricorrenza e wafer. Negli ultimi dieci anni ha sostenuto investimenti tecnologici per oltre 100 milioni di euro e rappresenta per il territorio un vanto in termini di efficienza, crescita e solidità finanziaria. Sviluppa un giro d'affari di 200 milioni di euro, con 500 addetti, ed esporta in oltre 70 paesi nel mondo. "Lo sviluppo industriale di quello che oggi è uno fra i più famosi marchi del ''made in Italy'' dolciario - sottolinea il gruppo - si deve ad un imprenditore che sarà ricordato da tutti per le sue doti di onestà, umanità, altruismo e straordinario senso del dovere".