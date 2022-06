Morto Antonio La Forgia, ex presidente dell'Emilia: era in sedazione profonda

È morto Antonio La Forgia, l’ex governatore dell’Emilia – Romagna era in sedazione profonda: aveva un cancro incurabile

Antonio La Forgia, ex deputato di Ulivo e Pd ed ex presidente della regione Emilia-Romagna, è morto all’età di 78 anni. Affetto da una grave forma di tumore, era in sedazione profonda dalla notte tra lunedì e martedì. Dopo una lotta estenuante contro il cancro, La Forgia ha scelto, con consenso informato, di prendere la strada della sedazione profonda per porre fine alle sue sofferenze. Il medico ha certificato il decesso oggi alle ore 15.

Qualche giorno fa la moglie, Mariachiara Risoldi, aveva così scritto su Facebook: “Antonio ha iniziato un viaggio alle 00.07 di sola andata, con serenità, con la sua grande famiglia allargata attorno. Per la legge il suo corpo è costretto ad essere ancora qui, mentre la sua mente è già arrivata in un luogo leggero. Siamo un paese veramente ipocrita”.

Le prime condoglianze arrivando dal politico e amico Romano Prodi: “Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Antonio la Forgia a cui ero legato da sentimenti di autentica amicizia. Ho fatto con lui numerosissime chiacchierate, spesso ci siamo sentiti al telefono e non abbiamo mai interrotto il nostro lungo rapporto”.

“Ricordo con affetto e commozione i giorni in cui abbiamo condiviso la costruzione del progetto politico che poi è confluito nell'Ulivo, il confronto con lui è stato sempre arricchente sul piano culturale e su quello politico, al quale Antonio ha contribuito tanto. Sentiremo molto la sua assenza e mancherà la sua vivace e creativa intelligenza. Il mio pensiero affettuoso va alla moglie e alla sua famiglia", ha così concluso l’ex presidente del Consiglio Prodi.

