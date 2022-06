Antonio La Forgia ha fatto la sedazione profonda: lottava con un tumore

Sedazione profonda per Antonio La Forgia, l'ex politico combatteva da tempo contro un tumore

Sedazione profonda per Antonio La Forgia: ex deputato e presidente della Regione Emilia-Romagna ha cominciato un percorso di sedazione profonda, dopo il consenso informato. Il politico, ormai 78enne, stava combattendo da oltre un anno contro un tumore.

La moglie, Mariachiara Risoldi, in un post su Facebook, ha annunciato la decisione del marito. “Dopo un colloquio con il paziente e la moglie, sulla linea della DAT si inizia sedazione palliativa con morfina ogni quattro ore. Viene dato il consenso. Antonio ha iniziato un viaggio alle 00.07 di sola andata, con serenità, con la sua grande famiglia allargata attorno. Per la legge il suo corpo è costretto ad essere ancora qui, mentre la sua mente è già arrivata in un luogo leggero. Siamo un paese veramente ipocrita".

