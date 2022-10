Più di cinquant'anni senza lavarsi: morto l'uomo più sporco del mondo

La sua persona e la sua vita restano avvolte nel mistero, molti si sono chiesti il perché di questa scelta

Oltre cinquant'anni senza lavarsi. È questo il motivo per cui Amou Haji è diventato famoso. L'eremita iraniano è morto domenica 23 ottobre, a 94 anni, nel villaggio di Dejg, nella provincia meridionale di Fars. Qualche mese fa, però, aveva ceduto e aveva fatto il bagno, dopo più di mezzo secolo nel quale il suo corpo non aveva visto l'acqua e il sapone.

L'uomo viveva in povertà in una costruzione provvisoria in un villaggio dell'Iran, sempre ricoperto di sporcizia. Mangiava animali morti trovati pert strada e si dice si sia visto fumare una pipa carica di escrementi. Rifiutava regali e offerte, acqua, cibo, beni di prima necessità che le persone del suo villaggio e i viaggiatori di passaggio gli offrivano. Solo qualche mese fa aveva alla fine accettato di fare un bagno.

La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa iraniana IRNA e rilanciata dal Guardian.

La sua persona e la sua vita restano avvolte nel mistero: le persone del villaggio dicono che avesse smesso di lavarsi per una delusione d'amore, c'è chi pensa che la sua fosse una scelta salutista dettata dalla convinzione che l'acqua e il sapone facessero male. Fumava molto, cinque o sei sigarette alla volta.