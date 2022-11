Morto Vittorio Vallarino Gancia, addio al re degli spumanti

Morto Vittorio Vallarino Gancia, fu protagonista di un sequesto lampo delle Brigate Rosse nel 1975

Addio al re degli spumanti: è morto a 90 anni Vittorio Vallarino Gancia, l'erede di Carlo Gancia, suo bisnonno, fondatore a metà dell''800 dell'omonima azienda vitivinicola e inventore dello spumante. Vallarino Gancia fu protagonista nel 1975 di un sequestro lampo da parte delle Brigate Rosse che per la sua liberazione chiesero un miliardo di lire. Gancia fu liberato il giorno dopo nel corso di un'operazione dei carabinieri in cui morirono l'appuntato dell'Arma, Giovanni D'Alfonso e la brigatista Margherita Cagol, moglie di Renato Curcio. Vittorio Vallarino Gancia per decenni ha guidato l'azienda di famiglia con sede ad Asti, in Piemonte.