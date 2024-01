Motor Bike Expo di Verona, un'auto travolge gli spettatori: decine di feriti

Motor Bike Expo di Verona, un'auto guidata dallo stuntman travolge gli spettatori: decine di feriti

Paura all’inaugurazione del Motor Bike Expo, la fiera dei motociclisti in corso a Verona. Venerdì mattina verso le 13.30, poco dopo l'inaugurazione ufficiale, si è verificato un incidente che ha provocato il ferimento, in maniera non grave, di dieci persone.

Ancora non è chiara la dinamica ma da una prima ricostruzione, riporta il Corriere del Veneto, sembrerebbe che un'automobile guidata da uno stuntman si sarebbe alzata su due ruote salendo su una transenna e facendo sbilanciare una delle panchine dove si era assiepato il pubblico: dieci spettatori sono caduti a terra in maniera rovinosa. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze con il personale sanitario. I feriti sono stati trasferiti in pronto soccorso, sette in codice giallo e tre in codice verde mentre sono in corso i rilievi da parte delle forze dell'ordine per chiarire eventuali responsabilità. Tutti gli show sono stati sospesi. Motor Bike Expo da 16 anni è ospitata nel quartiere fieristico scaligero. L'edizione 2024 occupa 100 mila metri quadrati, con 700 espositori distribuiti in 7 padiglioni, sei aree esterne riservate a gare, show, esibizioni e un calendario con circa 150 appuntamenti durante i tre giorni.