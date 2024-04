Multe, 1,5 miliardi nelle casse comunali. Record in provincia di La Spezia

Quante multe per gli automobilisti italiani... Milano e Roma i comuni con le casse più ricche

Un miliardo e mezzo di euro. E' la cifra incassata in tutta Italia dalle casse pubbliche per le multe. Lo scrive oggi Repubblica, che rende noto come al primo posto dei comuni più tartassati ci sia Carrodano, piccolo centro di 464 cittadini in provincia di La Spezia. Qui lo scorso anno sono state emesse sanzioni per 975 mila euro per una media di oltre duemila euro a testa.

"Niente a che vedere con i 147 milioni di Milano che, insieme a Roma e Firenze, occupa i primi posti della classifica stilata da Facile.it. Ma la cittadina ligure registra ugualmente un record, posizionandosi in testa a tutti i Comuni con meno di mille residenti", scrive Repubblica.

Dietro le sanzioni di Carrodano ci sarebbe un unico autovelox, installato cinque anni fa dopo una serie di incidenti, di cui uno mortale, lungo la provinciale per Levanto, spiega sempre Repubblica. "Nel conteggio non rientra nient’altro, nessuna multa per parcheggio in divieto di sosta o per comportamenti pericolosi alla guida". Anche perché il comune ha un solo vigile che da solo non è in grado di pattugliare regolarmente le strade.