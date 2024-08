Muore l'ex vice di Lynch, il tycoon disperso nel naufragio di Palermo: investito da un'auto pirata in Uk

È morto l'ex vice di Mike Lynch, l'imprenditore britannico disperso insieme alla figlia dopo il naufragio del suo veliero

Una tragedia nella tragedia. Sembra quasi una maledizione quella che ha colpito Mike Lynch e le persone che lo conoscono. L’imprenditore britannico risulta attualmente disperso in seguito al naufragio del veliero Bayesian di proprietà della sua società. Una tromba d’aria lo ha fatto inabissare nella notte tra il 18 e il 19 agosto a Porticello, lungo la costa palermitana. Lui e sua figlia non sono ancora stati trovati. Ma non è tutto. Oggi, martedì 20 agosto, è stata diffusa la notizia che l'ex vice di Lynch, Stephen Chamberlain, è morto sabato scorso in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale. Stava correndo nella contea inglese di Cambridgeshire quando un'auto pirata lo ha investito, provocando lesioni talmente gravi da cagionargli la morte. È successo due giorni prima del naufragio in cui sono stati coinvolti Lynch e la sua famiglia.

Chi era Stephen Chamberlain

Stephen Chamberlain era l’ex vice presidente finanziario della società Autonomy fondata da Mike Lynch. Insieme al Tycoon era stato imputato in un processo per frode durato 10 anni negli Stati Uniti. Erano erano accusati di aver gonfiato artificialmente i conti di Autonomy con l’obiettivo di spingere il colosso americano Hewlett-Packard ad acquisirla nel 2011 per 11,1 miliardi di dollari. In ogni caso, sia Chamberlain sia Lynch erano stati assolti, quindi dichiarati non colpevoli, da tutte le 15 accuse a giugno scorso.

Dopo aver lasciato Autonomy nel 2012, Chamberlain aveva lavorato come direttore operativo per la società di sicurezza informatica Darktrace e si era offerto volontario come direttore finanziario per la squadra di calcio della League One Cambridge United. La notizia della morte di Chamberlain è stata data dal suo avvocato che lo ha descritto come “un uomo coraggioso, con un'integrità senza pari e ci manca profondamente. Ha combattuto con successo per riabilitare il suo buon nome, che vive attraverso la sua meravigliosa famiglia",