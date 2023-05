Muore investito da un'auto davanti ai figli mentre fa attraversare le anatre

Fa attraversare la strada alle anatre e viene investito dall'auto: 41enne muore davanti ai figli

Stava aiutando una famiglia di anatre ad attraversare la strada e un’auto lo ha travolto in pieno uccidendolo. Una fine tragica per un uomo di 41 anni, Casey Rivara, che a Rocklin, località circa 40 chilometri a Nord-est di Sacramento, in California, è stato investito da un automobilista di diciassette anni.

Secondo quanto ricostruito dalla famiglia dell'uomo, Rivara stava riportando a casa i figli dall’allenamento di nuoto, quando ha notato una “mamma anatra e gli anatroccoli che faticavano a attraversare un incrocio trafficato”. A quel punto è sceso dalla macchina per assicurarsi che le anatre non rischiassero nulla.

Un gesto che una volta compiuto gli era valso l'applauso dei tanti presenti che hanno assistito alla scena e lo hanno ringraziato.

Ma quando stava tornando sulla sua auto, una macchina a tutta velocità lo colpito, uccidendolo sul colpo.

Il Dipartimento di Polizia di Rocklin ha dichiarato che non è stato effettuato alcun arresto “e l’incidente è ancora in fase di indagine”. Nel frattempo, molta gente ha voluto rendere omaggio al 41enne, lasciando fiori sul luogo dell’incidente.

“Vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutti voi per i messaggi e i gesti di gentilezza che abbiamo ricevuto in questi giorni – ha scritto la moglie Angel Chow in un post Facebook – Casey è stato un marito e un padre gentile e straordinario. Anche il suo ultimo gesto in questo mondo è stato un segno della sua compassione”.

