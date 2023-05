Bologna, brutale omicidio in pieno centro: uomo ucciso a coltellate

Bologna, uomo ucciso a coltellate in un appartamento in centro

Tragedia nella notte, nel cuore di Bologna, dove si è consumato un brutale omicidio. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima è un cittadino tunisino di 40 anni. Il corpo è stato rinvenuto in un appartamento in via del Borgo di San Pietro, al settimo piano di un palazzo nei pressi dell'autostazione.

L’allarme è scattato poco dopo l’una di notte, a seguito di una chiamata. Sul posto sono arrivate immediatamente le volanti della polizia e gli uomini della squadra mobile della questura di Bologna che stanno coordinando le indagini. Secondo le prime informazioni, l'omicida sarebbe un italiano che lo avrebbe colpito con un coltello. Restano tanti i nodi da sciogliere, dalla dinamica dei fatti al movente. Si indaga, probabilmente, nel mondo della droga.

Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, fuori dall’ascensore ci sarebbero tracce di sangue, che continuano anche sulla porta. L’appartamento del delitto sarebbe occupato da due italiani, un uomo e una donna. "Non ho sentito niente - racconta una vicina di casa - ma mia mamma stava tornando intorno all’una e ha trovato un gran trambusto. I poliziotti le hanno detto che non poteva prendere l’ascensore e l’hanno accompagnata a casa".