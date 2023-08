Murgia, il fratello: "Io l'ultimo a sentirla. Le sue ceneri in Corea del Sud"

Murgia, il fratello: "Michela è sempre stata una leader. Vi racconto cosa faceva quando prendevamo il pullmino per andare a scuola"

Si continua a parlare della morte di Michela Murgia, la scrittrice e intellettuale uccisa dal cancro a soli 51 anni che aveva deciso di raccontare la sua malattia. Oltre alla sua famiglia queer c'è anche chi è davvero sangue del sangue come il fratello Cristiano, l'ultima persona che ha sentito al telefono prima di chiudere gli occhi per sempre. "Giovedì mattina, il giorno della morte, - racconta Cristiano Murgia al Corriere della Sera - ha chiamato lei alle 11.14. È stata l’ultima telefonata che ha fatto, mi ha detto Roberto Saviano. Era sofferente perché i dolori erano veramente fortissimi e non riusciva più a controllarli, ma l’ho trovata consapevole, aveva la voce stanca ma serena, e questa cosa è stata molto importante quando poi sono andato da mia madre. Ci ha dato forza, ancora una volta lei a noi, pure in un momento in cui era così debole".

Cristiano poi svela un retroscena sull'ultima richiesta di sua sorella Michela: "Se è vero che mi è stato assegnato il compito di disperdere le ceneri in Corea del Sud? So che è Lorenzo (Terenzi, il marito, ndr) ad avere in mano le volontà di Michela. Se così sarà, sarò orgoglioso e felice di farlo". Il fratello parla anche del funerale e dell'ultimo saluto. "È stato una festa. Del resto era da lei, aggiungere ricchezza. Mi hanno colpito l’amore che ho sentito, le parole straordinarie di Chiara Valerio, l’ironia di Lella Costa. E poi la macchia mediterranea in chiesa e i carciofi, che per la mia famiglia hanno un significato particolare".