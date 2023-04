Napoli, Di Lauro aggrediva la moglie in casa: arrestato il figlio del boss

Napoli, in arresto il figlio del boss Paolo Di Lauro

La Polizia ha arrestato Salvatore Di Lauro, il figlio del capoclan di Paolo Di Lauro, attualmente detenuto al 41bis. L’accusa per il giovane rampollo camorrista è di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

Sesto tra i dieci figli di “Ciruzzo o’ milionario”, come è conosciuto il padre Paolo, non è nuovo agli arresti. Nel 2006 la prima volta, per poi essere scarcerato nel 2014 a fine pena, nella seconda del 2017 il destino è stato ben più clemente, venne scarcerato dopo soli 15 giorni.

Lo scorso 27 febbraio infatti, il giovane Di Lauro era stato denunciato dalla moglie. La donna, allora non più convivente del 35enne, l’aveva visto presentarsi sotto il balcone della nuova casa in cui si era stabilita, “armato” di liquido incendiario. Da quella denuncia sono scattate le indagini della Squadra mobile di Napoli con il PM, che hanno permesso di constatare che il boss in erba “con reiterate minacce, vessazioni, umiliazioni e aggressioni fisiche, ha maltrattato la moglie anche in presenza dei figli minori della coppia".

Al momento è stata predisposta la misura cautelare dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della V sezione della Procura della Repubblica partenopea, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone.