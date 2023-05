Napoli, il matrimonio va a monte: lui si fa prete, lei monaca

Dal "quasi" matrimonio al voto di castità, la storia di Paola e Angelo

Nove anni di fidanzamento. Un matrimonio pronto. E il coraggio di mandare tutto a monte e dedicarsi alla fede. È la storia di Angelo e Paola, due ragazzi che – come racconta l’Avvenire - si conoscono in parrocchia, a Portici, in provincia di Napoli, quando lui ha 16 anni e lei 15. Ma con il matrimonio pianificato in ogni dettaglio, il colpo di scena: il 21 aprile scorso Angelo ha detto dieci di “sì”, ma a Dio. Paola invece s’è fatta monaca di clausura, carmelitana scalza, con il nome di suor Maria Giuseppina dell’Amore incarnato.

È don Angelo Ragosta, ordinato sacerdote nel 2013 a raccontare la loro storia: “I nostri anni di fidanzamento sono passati in fretta, fino al giorno in cui in parrocchia […] è arrivato il giovane vice curato don Michele Madonna, […] che ci ha fatto incontrare “Gesù vivo”.

Il matrimonio di Paola e Angelo era già programmato, stavano cercando casa mentre Paola completava gli studi universitari in economia. Niente nozze, ma “un Sacramento insieme lo abbiamo ricevuto – confessa don Angelo - ed è quello della Confermazione, il 1° maggio 2006. Con la Cresima - prosegue – si è capovolto tutto per me. Continuavo la mia vita lavorando come elettricista industriale, ma nel cuore diventavo sempre più inquieto. Avevo uno stipendio, uscivo con amici ed amiche, eppure tutto era insapore e sembrava non bastarmi. Avevo tutto, ma non ero felice”.