Napoli, inaugurato il polo universitario a Scampia

Napoli, inaugurata l’università a Scampia

È stato inaugurato questa mattina a Scampia il nuovo Polo dell'Università degli Studi di Napoli Federico, realizzato nel luogo dove sorgeva la Vela H; da oggi l’edificio ospiterà i corsi di laurea in professioni sanitarie.

Al taglio del nastro presenti il rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito, Cristina Messa, ministro dell'università e della Ricerca, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Messa: “Scampia bel quartiere, università avrà successo”

“Ho fiducia perché l'Università Federico II ha dimostrato di saper aprire in altre aree territoriali con successo, e può farlo anche qui” – ha detto Maria Cristina Messa, ministro dell'Università e della Ricerca uscente – Scampia è un quartiere bello, ha molte possibilità di crescita; conoscendo cos'è la vita di periferia, so che va mantenuta l'attenzione molto alta e ci vuole una determinazione politica”.

Il sindaco Manfredi: “Con l’università, Scampia cambia narrazione”

Il primo cittadino, in un post, ha spiegato come si tratti di “un progetto fortemente voluto e di cui abbiamo accelerato la conclusione perché crediamo possa avere un impatto positivo sia per il quartiere che per l'intera area nord della città”. Manfredi ha sottolineato anche “la rigenerazione urbana di 'Restart-Scampia' significa un programma di riqualificazione del verde urbano, la realizzazione della pista ciclabile ed un'adeguata implementazione del sistema di trasporti. Tutto con l'obiettivo di rendere fertile un territorio dalle grandi potenzialità”.

E ha chiosato: “È un' università non a Scampia ma per Scampia, l'obiettivo è anche cambiare la narrazione che, abbiamo subito, di un quartiere che era solamente camorra".

Durante la cerimonia, sono intervenuti anche Maria Triassi, presidente della scuola di Medicina e Chirurgia, che ha presentato le attività formative del complesso universitario, e Giuseppe Longo, direttore generale dell'azienda ospedaliera della Federico II, che ha illustrato il contributo che l'azienda ha dato alla realizzazione del progetto. Madrina della giornata Zeudi Di Palma, studentessa di scienze sociali dell'ateneo napoletano e Miss Italia 2021.