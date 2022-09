Napoli, invia il cv come segretaria ma le chiedono di fare l'escort

Napoli, una 22enne invia il curriculum come segretaria ma le propongono di fare l'escort

Maria Landolfi, una ragazza di 22 anni di Napoli, cercava lavoro e dopo varie ricerche si è imbattuta in un annuncio su un'importante sito specializzato. Veniva richiesta la figura di segretaria part-time a via Chiaia, in pieno centro a Napoli, per una retribuzione di 20 mila euro l’anno. Maria invia immediatamente il suo cv e il giorno dopo viene contattata su WhatsApp ma già dalle prime battute la ragazza intuisce qualcosa di strano.

L'uomo al telefono non cercava una segretaria ma "una ragazza sciolta, disinvolta e disinibita". "Non parlava di nessuna competenza, non mi chiedeva se sapessi fare una fattura, se fossi in grado di smistare email o di organizzare un’agenda, si interessava solo alla mia foto. Poi mi ha chiesto cosa avrei indossato per un evento. Quell’uomo ormai parlava di sesso, senza nominarlo. Io a quel punto l’ho stoppato dicendogli che non ero interessata e che per me la telefonata finiva lì. Lui ha provato a convincermi con la promessa di altre retribuzioni, parlando di accompagnamenti in viaggi di lavoro all’estero che mi avrebbero garantito entrate per 8 mila euro in pochi giorni", racconta la ragazza al Corriere.

La vittima non interessata ha cortesemente chiuso la telefonata, ma poco dopo l'uomo le invia un messaggio: ”Che outfit indosseresti per festeggiare un buon affare concluso, ovviamente dove ci sia anche una tua ottima retribuzione in questo lounge bar sul Tamigi?”.

Dopo aver bloccato l'uomo su WhatsApp, Maria decide di raccontare tutto su Tik Tok sperando di poter essere di aiuto ad altre ragazze: "Il mio video serve a dire a tutte le ragazze come me che bisogna prendere delle piccole avvertenze quando si cerca lavoro, come ad esempio controllare se esiste l’azienda per la quale ci si candida, di non andare mai a fare colloqui da sole e di non mettere il proprio indirizzo visibile. Bisogna tutelarsi perché può succedere tutto".