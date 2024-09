Napoli, turista padovana colpita in testa da un vaso mentre era in gita: ora è in coma

Una trentenne padovana è in coma dopo essere stata colpita alla testa da un oggetto caduto da un palazzo nei Quartieri Spagnoli di Napoli

Una donna padovana è ora in coma dopo essere stata colpita in testa da un vaso mentre era in gita a Napoli. La trentenne Chiara Jaconis stava passeggiando tranquillamente per i Quartieri Spagnoli con un amico quando un manufatto in onice a forma di elefante è caduto dal terzo piano di un palazzo ferendola gravemente. La tragedia è avvenuta domenica pomeriggio in via Sant'Anna di Palazzo, al momento dell'accaduto stracolma di turisti. La persona che era con Chiara è invece rimasta illesa. La coppia sarebbe dovuta ripartire in serata.

La donna è stata immediatamente soccorso da due medici di passaggio che hanno provveduto a chiamare il 118 e a praticarle il messaggio cardiaco. L'ambulanza sopraggiunta sul posto immediatamente l'ha trasportata in condizione gravissime al vicino ospedale Vecchio Pellegrini. A causa del grave trauma celebrale è stata poi trasferita all'Ospedale del Mare dove ha subito un intervento chirurgico urgente. La polizia sta indagando per ricostruire l'accaduto.