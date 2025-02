Napoli, agguato a Secondigliano: morti due pregiudicati. Si riaccende la guerra tra clan

Napoli, agguato in strada: uccisi due pregiudicati: scarica di proiettili mentre viaggiavano in motorino

Ennesima sparatoria a Napoli, morti due pregiudicati. Si riaccende così la guerra tra clan a Nord della città. L'agguato è avvenuto in via Janfolla, arteria che collega il quartiere di Miano con quello di Piscinola, vicino Secondigliano. Le due vittime - in base a quanto risulta a Rai News - sarebbero ritenute vicine al clan Lo Russo. La sparatoria è avvenuta nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18: un uomo è morto in strada, l'altro in ospedale. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica precisa dell'agguato, ma secondo quanto si apprende, uno scooter con a bordo i due pregiudicati è stato affiancato ed è partita una scarica di proiettili.

Francesco Abenante, 34 anni, è morto sul colpo. Poco dopo il ricovero all'ospedale Cardarelli è deceduto anche Salvatore Avolio, 32 anni. Sul caso - prosegue Rai News - indaga la Polizia di Stato, con gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli, sul posto anche gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e del commissariato di Scampia. Il duplice omicidio f aumentare le fibrillazioni tra clan nell'area a Nord di Napoli. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto nell'immediato l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle Forze dell'ordine, già attivamente impegnati nel presidio dell'area, oggetto anche di frequenti operazioni ad Alto Impatto.