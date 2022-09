Nasce Enr: un'alleanza tra agenzie stampa europee contro le fake news

Combattere le fake news. Questo lo scopo della European Newsroom: una collaborazione tra 18 agenzie stampa europee

Nasce l'European Newsroom (Enr), una piattaforma comune che vede coinvolte 18 agenzie stampa, con lo scopo di raccontare l'Europa che verrà. Il progetto, finanziato dalla Commissione europea, è stato inaugurato martedì sera a Bruxelles presso la sede dell'agenzia di stampa Belga.

"Una collaborazione tra le agenzie di stampa europee per condividere le migliori pratiche, migliorare la qualità delle notizie e combattere la disinformazione: ecco cos'è la European Newsroom", ha detto l'amministratore delegato dell'ANSA Stefano De Alessandri in occasione dell'evento.

Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha sottolineato il ruolo cruciale delle agenzie di stampa nel "fornire informazioni obiettive e accurate. Sono la chiave per costruire una comprensione condivisa dei fatti e per contrastare il crescente problema della disinformazione e della propaganda aperta. Come si suol dire, ognuno ha diritto alle proprie opinioni, ma i fatti sono fatti" ha osservato Gentiloni.

Il progetto punta a promuovere uno spirito di cooperazione tra giornalisti dei Paesi Ue e di quelli dei Paesi candidati all'ingresso rafforzando lo spazio informativo europeo e l'accesso dei cittadini ad un'informazione di qualità che faccia anche da argine contro il dilagare della disinformazione. Oltre all'attività redazionale, i giornalisti delle testate coinvolte saranno impegnati anche in corsi di formazione, ad esempio sulle fake news ed il fact checking.

Le agenzie che partecipano all'iniziativa sono: Dpa (Germania), Afp (Francia), Agerpres (Romania), ANSA (Italia), Apa (Austria), Ata (Albania), Belga (Belgio), Bta (Bulgaria), Efe (Spagna), Europa Press (Spagna), Fena (Bosnia-Erzegovina), Hina (Croazia), Mia (Macedonia del Nord), Sta (Slovenia), Tanjug (Serbia) e Tasr (Slovacchia). A queste si aggiungono Pap (Polonia) e Ukrinform (Ucraina) che hanno lo status di agenzie di stampa partner. Il sito multilingue è consultabile all'indirizzo https://europeannewsroom.com.