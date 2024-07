Nascondo i nipoti nel bagagliaio per viaggiare in traghetto: 2mila euro di multa per due zii

Nascondono i nipoti di 10 e 12 anni nel bagagliaio della macchina per viaggiare da Olbia a Livorno. Multati due turisti trentini

Da Olbia a Livorno nel bagagliaio della macchina. È quello che è successo a due bambini di 10 e 12 anni, imbarcati su un traghetto in questo modo dagli zii, una coppia di turisti trentini. Il motivo? Non avevano il biglietto per i piccoli e, a quanto pare, non potevano farli. Un escamotage, stando a quanto riporta il quotidiano locale L'Unione Sarda, pensato per non rinunciare al ritorno a casa dopo una vacanza trascorsa in Sardegna. La coppia di zii è stata fermata dal personale di bordo e, dopo aver scoperto quello che avevano fatto, è stata multata con una sanzione da 2000 euro.

All'andata nessuno della Grimaldi Lines, compagnia su cui viaggiavano, si è accorto della mancanza, ma al ritorno i due bambini, non avendo i documenti con sé ed essendo impossibile fare i biglietti per loro, rischiavano di far saltare il viaggio verso Livorno. Così la coppia di zii, di circa 45 anni, ha pensato di nasconderli nel bagagliaio per evitare i controlli e, in un primo momento, il piano sembrava anche essere andato in porto. Per fortuna, è sfumato una volta raggiunto il ponte della nave quando i due sono stati fermati dal personale di bordo che, una volta appurata l'assenza dei biglietti, li ha fatti scendere dalla nave.